Дом поэта Гамзата Цадасы получит вторую жизнь в Дагестане

31 июл. 8:26

В Дагестане планируют отремонтировать дом отца Расула Гамзатова, поэта Гамзата Цадасы, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, уточнив, что проведение работ приурочено к 100-летнему юбилею народного поэта Расула Гамзатова.

В настоящее время в здании находится литературно-мемориальный музей. "К юбилею поэта Расула Гамзатова здесь будет проведен ремонт. Народный дом-музей Гамзата Цадасы был открыт в 1967 году, в 1971 году он получил статус государственного", - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Сейчас в фондах музея хранится более 1,8 тыс экспонатов, связанных с жизнью и творчеством поэта Цадасы, в том числе множество фотографий.

В дальнейшем дом-музей Гамзата Цадасы и мемориальный комплекс "Белые журавли" в Хунзахском районе Дагестана станут неотъемлемой культурной составляющей региона.