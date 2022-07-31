Вокзал в Адлере вышел в лидеры по пассажиропотоку на Северном Кавказе

31 июл. 5:34

Число отправленных пассажиров с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги выросло на 22% в первом полугодии: за данный период с крупнейших вокзалов в пригородном и дальнем сообщении отправлено 14,7 млн пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе "Российских железных дорог".

Лидером по количеству пассажиров стал вокзал Адлер (2,2 млн человек), второе место занял Ростов Главный (более 1,6 млн), третье - Сочи (1 млн 593 тыс).

Далее следуют "вокзалы Краснодар (1 млн 578 тыс.), Анапа (768 тыс), Пятигорск (542 тыс), Кисловодск (526 тыс), Лазаревская (525 тыс), Ессентуки (506 тыс), Туапсе (493 тыс), Новороссийск (483 тыс), Минеральные Воды (355 тыс)".