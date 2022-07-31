"Земский учитель" трудоустроит в Чечне 50 педагогов

31 июл. 2:23

Более 50 педагогов будут трудоустроены в сельских школах Чечни по программе "Земский учитель", сообщил министр образования и науки региона Хож-Бауди Дааев.

По его словам, предполагается, что специалисты начнут работу до конца года. "Программа "Земский учитель" в регионе каждый год реализуется в полном объеме и по этой программе трудоустраивается больше 50 педагогов в этом году", - цитирует собеседника ТАСС.

Дааев уточнил, что нехватка педагогов ощущается больше всего в высокогорной части региона. В основном это Шаройский, Веденский, Шатойский и Итум-Калинский районы. "В этих районах небольшие села, в основном малокомплектные школы и найти квалифицированных учителей не всегда удается, поэтому те условия, которые предоставляет программа "Земский учитель", являются для педагогов большим стимулом", - добавил он, выразив надежду на расширение программы.