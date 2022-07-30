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СМИ сообщили о закрытии OBI сделки по продаже российского бизнеса за €1

СМИ сообщили о закрытии OBI сделки по продаже российского бизнеса за €1

Немецкая OBI заключила соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юрлиц российской сети своих магазинов, пишут "Ведомости", ссылаясь на два источника, близких к разным сторонам соглашения.

По данным газеты, в рамках сделки на первом этапе 40% долей в этих фирмах получит группа инвестиционно-строительных компаний Max, остальные 60% - бизнесмен Йозефу Лиокумовичу. Кроме того, спустя некоторое время Max может продать часть бизнеса "третьим лицам".

Сумма сделки составила символический €1.

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