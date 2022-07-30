Автобусы с пассажирами столкнулись в Уральске, один упал на машину

30 июл. 19:40

Два автобуса с пассажирами столкнулись сегодня утром на перекрестке в Уральске (Западно-Казахстанская область). Об этом пишут СМИ.

От удара один автобус упал набок, причем на машину Toyota Camry, остановившуюся на пешеходном переходе, сообщает "Мой город".

Пассажиры эвакуировались через разбившееся лобовое стекло. На место ЧП прибыли три кареты скорой помощи.

"Пассажиры в момент столкновения сидели, стоящих не было. Была паника. Сразу же подбежали молодые парни и помогали вытаскивать людей через лобовое стекло", - сообщила одна из очевидиц.

Более подробную информацию власти обещают предоставить позже.