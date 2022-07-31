США пытаются ограничить цены на российскую нефть, ища поддержки у Китая и Индии

США хотят уговорить основных импортеров нефти (особенно сегодняшних главных покупателей российских углеводородов - Китай и Индию) поддержать план по ограничению цены на российскую нефть. Развитые западные экономики боятся очередного всплеска цен после того как в декабре вступит в силу европейский запрет на предоставление страховки и финансирование морских перевозок российской нефти.

Oil Price пишет, что Россия потеряет доступ к 90% мирового рынка страхования нефтяных перевозок, поскольку большинство портов не разрешают танкерам швартоваться без полной страховки, в том числе и от расположенной в Великобритании Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs), которая обеспечивает 95% мирового рынка страхования судов и состоит в основном из британских, американских и европейских страховщиков.

Ограничения значительно снизят поставки российской нефти по всему миру, что потенциально может привести к рекордному скачку цен на нефть. Но этого администрация Джо Байдена не может себе позволить, особенно после того как несколько дней назад прозвучало заявление о том, что ”цены на газ падают невиданными за последнее десятилетие темпами, и мы не покладая рук работаем над тем, чтобы снизить их еще больше”. Рост цен на топливо еще больше усугубит самую высокую за последние сорок лет инфляцию и осложнит усилия ФРС по сдерживанию инфляции за счет агрессивного повышения ключевых ставок. Поэтому G7, группа ведущих промышленных стран, под управлением США рассматривает возможность предоставления страховки и всех сопутствующих услуг для транспортировки российской нефти, если она будет продаваться по определенной цене, которая еще не была определена.

США пытаются уговорить основных импортеров присоединится к их игре

Администрация Байдена и глава Федеральной резервной службы Джэнет Йеллен несколько недель подряд пытались убедить как можно больше покупателей нефти согласиться на ограничение цен. Альтернатива - задушить большую часть российского экспорта, отказав в предоставлении морских транспортных услуг, что приведет к небывалому росту нефтяных цен, подорвет глобальную экономику из-за огромной стоимости топлива и энергии, а инфляция станет еще больше. Американская администрация ведет переговоры о возможном ограничении цен с основными импортерами, включая Китай и Индию. Эти де страны нарастили импорт российской нефти, которая продается по большой скидке, а европейские покупатели, наоборот, снижают поставки накануне вступления в конце года в силу европейского эмбарго на импорт морской нефти и нефтепродуктов из России.

”Российское производство упадет, когда начнет действовать запрет на услуги. Но мы можем ограничить цены, чтобы обеспечить дальнейший экспорт, - сказал чиновник, знакомый с ходом переговоров. - Это единственный способ предотвратить серьезный скачок цен”.

В США уверены, что запрет на страховку нанесет ощутимый удар по российским поставкам, из-за чего цены вырастут. Российский экспорт нефти и нефтепродуктов на мировой рынок слишком большой, чтобы лишить танкеры доступа к страховке, говорит американский чиновник. США пытаются привлечь основных импортеров на свою строну, убедив их в том, что они будут платить меньше за российскую нефть в рамках механизма, сдерживающего цены, а 7-8% ежедневных мировых поставок будут по-прежнему обеспечены.

Ограничение большей части российского экспорта через запрет на страховку без условия о снижении цены приведет к тому, что стоимость нефти вырастет, и возможности ограничить доходы России от нефти не будет, считает чиновник. ”Мы хотим сохранить российскую нефть для глобальной экономики, чтобы сдержать рост цен, но при этом сделать так, чтобы Россия не получала дополнительный доход от этих продаж, - заявила Йеллен. - Ограничение цен - подходящее решение обоих вопросов”.

”Мы пытаемся разработать действенный механизм. Пока что к согласию мы не пришли, - говорит Амос Хохштейн, специальный координатор США по международным вопросам энергетики. - В принципе у нас есть договоренность со странами G7, но не действующее соглашение”.

Внедрить механизм, ограничивающий цены, будет непросто. Для осуществления плана в идеале необходимо, чтобы Китай и Индия были на стороне Запада. Двух крупнейших азиатских импортеров, возможно, заинтересует идея ограничения цен, если их счета за энергию снизится, сказал высокопоставленный чиновник из G7.

Возможный российский ответ

Аналитики предупреждают, что помимо сложности с осуществлением ограничения цен, высока вероятность того, что Россия в ответ прекратит экспорт нефти. На прошлой неделе заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если обсуждаемая цена будет ниже расходов на производство. Йеллен неоднократно заявляла, что цена не будет установлена ниже российских расходов на производство. В прошлую пятницу Россия предупредила страны, которые раздумывают над возможностью присоединиться к усилиям по ограничению цен. Председатель российского Центрального банка Эльвира Набиуллина сказала репортерам: ”Как я понимаю, мы не будем поставлять нефть в страны, которые введут ограничения. Россия перенаправит свою нефть и нефтепродукты в государства, которые готовы с нами сотрудничать”.