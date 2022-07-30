Черноморский флот пополнился новым кораблем

30 июл. 18:59

Новый патрульный корабль "Сергей Котов" был торжественно принят в состав Черноморского флота на Новороссийской военно-морской базе, сообщается на сайте Минобороны России.

Перед церемонией подъема Андреевского флага на причале прошел чин его освящения.

Экипаж поздравили начальник штаба - первый заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Пинчук, командир базы контр-адмирал Виктор Кочемазов, представители завода-изготовителя, администрации Новороссийска, ветеранской организации НВМБ и духовенства.

Корабль включен в состав соединения охраны водного района Новороссийской базы Черноморского флота.

"В ближайшее время экипаж нового корабля начнет отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки", - заключили в МО РФ.