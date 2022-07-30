Иран: США используют санкции против спортсменов, чтобы дисквалифицировать конкурентов

Через месяц после того как президент Дональд Трамп вывел свою страну из знакового иранского ядерного соглашения в мае 2019 году, крупнейшая в мире компания-производитель спортивной обуви Nike разорвала связи с иранской футбольной командой. Незадолго до Чемпионата мира по футболу 2018 года в России американская компания заявила, что санкции не позволяют предоставлять бутсы игрокам национальной сборной Ирана. Компания, утверждавшая, что решение не имеет отношения к политике, обеспечила бутсами 60% всех игроков 32 команд чемпионата.

Анатолийское агентство отмечает, что как и все остальные сферы, спорт в Иране ощутил на себе последствия санкций, которые ограничили функционал местных спортивных федераций, повлияли на показатели игроков и в ряде случаев уничтожили карьеры молодых и перспективных атлетов. Хатам Ширализаде, иранский спортивный корреспондент и комментатор, говорит, что влияние санкций стало ощущаться вскоре после революции 1979 года.

За 43 года санкции серьезно навредили спорту в Иране, но особенно сильно из влияние в последние 10 лет.

”Из-за санкций мы не можем покупать спортивное оборудование, участвовать в международных спортивных соревнованиях, а иностранные спонсоры неохотно сотрудничают с иранскими спортсменами”, - рассказал Ширализаде. По его словам, США, Канада и некоторые европейские страны зачастую создают сложности, не выдавая визы иранским атлетам и чиновникам, а национальные спортивные управления сталкиваются с проблемами при выплате зарплат иностранным игрокам и тренерам.

В 2020 году, например, иранская футбольная сборная пережила ”величайший скандал”, как его окрестили, в связи с невыплатой гонорара бывшему бельгийскому тренеру национальной команды Марку Уилмотсу. После того как Уилмотс подал официальную жалобу в ФИФА, иранские законодатели вмешались, чтобы разрешить кризис, к большой досаде болельщиков.

Санкции и спорт

Иран находится под американскими санкциями с момента разрыва дипломатических отношений между двумя странами после захвата американского посольства в Тегеране в ноябре 1979 года. Хотя влияние санкций на иранскую экономику в целом широко задокументировано, спорту в этом вопросе зачастую уделяется меньшее внимание. Эрфан Хосейни, спортивный журналист, который в основном пишет об иранском и азиатском футболе, согласен с тем, что санкции повлияли на иранский спорт, и в частности, на футбол: ”Иранские клубы, которые участвуют в международных соревнованиях (Лига чемпионов АФК) не могут получать призовые деньги. Азиатская конфедерация футбола задолжала двум главным иранским клубам -”Эстегляль” и ”Перспеполис” - миллионы долларов”. Иранским клубам сложно платить иностранным игрокам и менеджерам".

В 2019 году Андреа Страмаччони, которые тренировал миланский ”Интер”, был вынужден уйти с поста главного тренера ”Эстегляля” из-за того, что не получал зарплату. Его двухлетний контракт с клубом предусматривал выплату €1,6 млн ($1,62 млн), которые оказалось невозможно получить из-за банковских ограничений.

Масуд Хуссейн, спортивный журналист из Tehran Times говорит, что санкции - ”политический термин”, но нужно понимать, что ”политические решения влияют на спорт”. Он отмечает, что иранские команды и атлеты в последние несколько лет серьезно пострадали из-за санкций, которые сильно ударили по экономике страны в общем, и в частности по спорту. ”Многие атлеты не могут приобрести спортивный инвентарь и не могут попасть на сборы за границу”, - говорит Хуссейн.

Кэт Хосровьяр, бывший главный тренер иранской женской по футболу U-19 жалуется, что санкции ”не дают иностранным спонсорам подписывать контракты с командами и атлетами”, а ”главные европейские клубы не могут принимать участие в молодежных проектах в Иране”. По словам Хосровьяр, национальная федерация сталкивается с проблемами при оплате труда иностранных тренеров, поскольку у них счета в зарубежных банках, что вызывает юридические затруднения. ”Иранским спортсменам непросто получить британские и американские визы. Даже европейским спортсменам, которые приехали играть в Иран, отказывают в выдаче виз. Им приходится проходить собеседование перед въездом в США”.

Отказ в выдаче виз

В последние месяцы многим иранским атлетам было отказано в визах накануне участия в международных соревнованиях, в основном в США и Великобритании. Сборная Ирана по борьбе должна была встретиться с американской командой в техасском Арлингтоне 12 февраля, но турнир был отменен после того, как шесть членов команды, в том числе и главный тренер Алиреза Дабир не получили визы.

Иранская сборная по легкой атлетике не смогла принять участие в Чемпионате мира в Орегоне в июле, поскольку в визах им было отказано в последнюю минуту. За несколько дней до них аналогичный отказ со стороны США получила иранская команда по каратэ.

В начале месяца Великобритания отказала в выдаче визы Машкат Захре, 18-летней иранской теннисистке, лишив ее возможности стать первым иранским атлетом, принимающим участие в юношеском Уимблдоне.

”Политика и спорт не должны пересекаться. Мы должны разделить эти сферы. Политическое недопонимание между правительствами никоим образом не относятся к спорту, - говорит Хуссейн, освещающий иранский спорт много лет. - США используют санкции, чтобы дисквалифицировать конкурентов с главных мировых соревнований. От этого страдают спортсмены, а не правительства".

Спортивный обозреватель Марк Ломас отмечает, что ”несмотря на серьезные усилия, предпринимаемые ФИФА и МОК, спорт и политика - неразрывно связаны: ”Спорт объединяет и разделяет одновременно. И политики научились использовать его в качестве средства убеждения и для провокации, - поделился мнением эксперт. - К сожалению, страдают в основном атлеты, которые хотят соревноваться. Как и большинство людей по всему мира, им нет дела до политических лидеров”.