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Число жертв наводнений превысило 60 в Иране

Число жертв наводнений превысило 60 в Иране

Минимум 61 человек стал жертвой масштабных наводнений, от которых Иран страдает уже неделю, рассказал глава отдела чрезвычайных операций Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Мехди Валипур.

"После обнаружения нескольких новых тел в свете недавних происшествий число погибших в результате наводнений в стране с начала месяца мордад (по иранскому календарю, начинается 23 июля - ред.) достигло 61", - приводит его слова агентство ISNA.

Валипур уточнил, что в списках пропавших без вести по всей стране насчитывается 32 человека.

Напомним, стихия бушует в 18 из 31 провинции Ирана, самые сильные наводнения происходят в Бахтиарии, Исфахане, Йезде, Лурестане, Мазандеране, Тегеране и Чехармехале.

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