Число жертв наводнений превысило 60 в Иране

30 июл. 18:36

Минимум 61 человек стал жертвой масштабных наводнений, от которых Иран страдает уже неделю, рассказал глава отдела чрезвычайных операций Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Мехди Валипур.

"После обнаружения нескольких новых тел в свете недавних происшествий число погибших в результате наводнений в стране с начала месяца мордад (по иранскому календарю, начинается 23 июля - ред.) достигло 61", - приводит его слова агентство ISNA.

Валипур уточнил, что в списках пропавших без вести по всей стране насчитывается 32 человека.

Напомним, стихия бушует в 18 из 31 провинции Ирана, самые сильные наводнения происходят в Бахтиарии, Исфахане, Йезде, Лурестане, Мазандеране, Тегеране и Чехармехале.