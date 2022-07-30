Специалисты связали хорезмский диалект узбекского языка с азербайджанским языком

30 июл. 18:17

Хорезмский диалект узбекского языка оказывается более близок к туркменскому и азербайджанскому языкам, чем к собственно узбекскому.

Как сообщают специалисты, тюркский народ огузы в первой половине Х века проживал в степях Сырдарьи и в городах Караджук, Фараб и Сайрам. По данным географов Истахри и Ибн-Хавкала, а также источника "Худуд-ал-алем", территория огузов простиралась от Каспийского моря на западе и Ургенча на юге до Бухары в Мавераннахре и города Сабран на востоке.

На сегодня Ургенч - столица Хорезмской области, где возникли так называемые огузские диалекты узбекского языка. Таким образом, хорезмский язык оказывается более близок к туркменскому и азербайджанскому, чем к узбекскому, а формирование огузских говоров узбекского языка во многом определено миграциями огузских племен в X-XIII веках.