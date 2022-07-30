Солженицынская проходка состоится в Кисловодске 3 августа

30 июл. 17:59

Солженицынская проходка, в рамках которой поклонники творчества Александра Солженицына повторят его маршрут, состоится 3 августа в Кисловодске, рассказал глава курорта Евгений Моисеев.

"3 августа, в день памяти Нобелевского лауреата, гости и жители города пройдут по маршруту сентября 1994 года. Это время последнего визита Александра Солженицына на его малую родину", - цитирует его ТАСС.

Моисеев уточнил, что мероприятие проведет научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля Рахима Гочияева - именно она сопровождала писателя в Кисловодске 28 лет назад.

Градоначальник добавил, что участники акции посетят дом Гориной, где писатель провел первые годы жизни - сейчас там располагается музей Солженицына.