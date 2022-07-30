Две жизни унесло столкновение микроавтобуса и грузовика на Ставрополье

30 июл. 17:49

Микроавтобус, в котором ехали люди, и грузовик столкнулись в Кочубеевском округе, такое сообщение распространила пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

"Скончались два пассажира микроавтобуса, еще четыре, включая водителя, получили травмы", - рассказали в надзорном ведомстве.

Авария произошла сегодня около 12:35 на полевой дороге около села Казьминское: микроавтобус Ford Transit на перекрестке полевых дорог не предоставил преимущество КамАЗу с прицепом, и машины столкнулись.

В ГИБДД рассказали, что Ford Transit вез 15 сотрудников сельхозпредприятия, участвовавших в уборке урожая.

Открыто уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).