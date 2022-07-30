Саакашвили уходит из политики

30 июл. 17:32

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили покидает политику и созданную им партию "Единое национальное движение", об этом сообщил его адвокат Валерий Гелбахиани в эфире телеканала "Имеди".

"Причина - сохранение и спасение его жизни. Исходя из этого все вопросы сняты. Он вообще уходит из грузинской политики, не только из "Нацдвижения". Сейчас стоит вопрос его жизни и смерти, а не политики", - цитирует юриста Sputnik Грузия.

Напомним, Михаил Саакашвили, заключенный в тюрьму по двум уголовным делам, был этапирован в гражданскую клинику 12 мая из-за ухудшения здоровья. При этом как из клиники, так и ранее из тюрьмы он неоднократно делал политические заявления.

Семья бывшего главы государства недовольна тем, как его лечат: мать Саакашвили Гиули Аласания заявляет об отсутствии позитивных изменений в состоянии сына, считая необходимым поскорее привлечь иностранных врачей к лечению.

В Минздраве Грузии утверждают, что не получали запроса о привлечении иностранных специалистов.