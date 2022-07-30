Военные корабли Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск для участия в параде

30 июл. 17:15

Корабли ВМС Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск (Дагестан), где они примут участие в параде, посвященном Дню военно-морского флота России. Такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны РФ.

"Участие экипажей кораблей в параде послужит укреплению взаимопонимания между российскими военными моряками и моряками Азербайджана и Ирана", - говорится в нем.

Завтра пройдут праздничный парад кораблей Каспийской флотилии и военно-спортивный праздник на рейде Каспийского моря напротив кинотеатра "Москва" и городской набережной.

В министерстве добавили, что во время динамического показа возможностей флотилии военнослужащие покажут около 10 розыгрышей боевых действий: это пресечение нарушения госграницы, проделывание прохода в морском минном заграждении, морской бой с кораблями условного противника, ракетный удар по его важным объектам, помощь терпящему бедствие судну, противодесантная оборона, высадка морского тактического десанта, бой за высадку на берегу, фонтаны на воде с ее подачей на лафетные установки спасательных и рейдовых буксиров.

Завершит военно-спортивный праздник на набережной Каспийска праздничный салют из фейерверочных установок и артиллерийских орудий холостыми боеприпасами.

В мероприятиях примут участие порядка 500 военнослужащих на около 40 кораблях, катерах и судах обеспечения, будет задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.