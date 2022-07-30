Боррель заявил о безальтернативности восстановления сделки по иранской ядерной программе

30 июл. 16:34

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что после 15 месяцев интенсивных переговоров в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана очевидно: "пространство для дополнительных существенных компромиссов исчерпано".

"Сейчас я положил на стол текст, в котором подробно рассматривается отмена санкций, а также шаги в ядерной области, необходимые для восстановления СВПД. Этот текст представляет собой наилучшую возможную сделку, которую я как координатор переговоров считаю осуществимой", - цитирует его "Интерфакс".

Дипломат подчеркнул, что соглашение нельзя назвать идеальным, однако оно охватывает все основные элементы, в том числе компромиссы, с трудом достигнутые всеми сторонами.

Боррель убежден, что соответствующие решения должны приниматься именно сейчас, чтобы не упустить уникальную возможность прийти к успеху и "высвободить огромный потенциал полностью реализованной сделки", альтернативы нет.