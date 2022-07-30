В Еврокомиссии призвали Европу готовиться к полному прекращению поставок российского газа

30 июл. 15:47

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что странам Европы следует готовиться к полному прекращению импорта российского газа. Об этом она заявила в интервью португальскому изданию Diario de Noticias.

По ее словам, Россия частично сократила или полностью прекратила поставки газа 12 государствам- членам Евросоюза.

"Мы должны готовиться к большему сокращению или даже полному прекращению поставок российского газа", - сказала глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз сейчас обращается "к более надежным" энергетическим партнерам. В частности, она подчеркнула, что европейцы уже достигли рекордных объемов поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США.

"Мы получаем все больше и больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира или региона Каспийского моря", - цитирует ее Газета.ру.