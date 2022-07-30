В России диагностировали COVID-19 у 12 248 человек

30 июл. 15:33

За последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 12 248. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выписаны по выздоровлению 6209 человек, умерли – 43. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 18 589 221. Справились с болезнью 17 969 342 жителя страны, скончались – 382 395.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 3888, Санкт-Петербурге – 1457, Московской области – 1309, Ростовской области – 297, Краснодарском крае – 265, Воронежской области – 206, Иркутской области – 190, Нижегородской области – 175, Челябинской области – 174, Свердловской области – 159.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки по-прежнему является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 146 жителей региона. В Кабардино-Балкарии выявили 34 случая заражения, в Дагестане – 10, в Чечне – 10, в Карачаево-Черкесии – 8, в Северной Осетии – 7, в Ингушетии – 6.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 567 млн, из них более 6,3 млн человек скончались.