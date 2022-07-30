Турецкий клуб отказался извиняться перед Украиной за кричалки о Путине

30 июл. 15:12

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" не будет извиняться перед Украиной за поведение своих болельщиков. Об этом заявил президент клуба Али Коч.

"Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами", - цитирует его агентство "Р-Спорт" со ссылкой на издание Milliyet.

Напомним, 27 июля в Стамбуле состоялась ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Фенербахче" и киевским "Динамо". Победу со счетом 2:1 в дополнительное время одержали киевляне. После гола украинской команды болельщики хозяев начали скандировать имя президента России Владимира Путина.

Позднее Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотреть поведение болельщиков "Фенербахче".