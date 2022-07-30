В Москве эвакуировали посетителей трех зданий Третьяковской галереи

30 июл. 14:59

В Москве из-за анонимной угрозы эвакуировали посетителей трех зданий Государственной Третьяковской галереи. Об этом говорится в сообщении на сайте галереи.

В настоящее время работа музеев временно приостановлена.

"В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 16:00 прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу: Лаврушинский переулок, дом 10 и 12, в здании Новой Третьяковки по адресу: Крымский Вал, дом 10", - сказано в заявлении.

Посетители, которые не успели осмотреть выставку из-за эвакуации или приобрели билет на то время, когда музей был вынужденно закрыт, смогут сделать это в течение недели.