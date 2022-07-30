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В Махачкале открылась выставка "Тихое обаяние среднерусского пейзажа"

В Махачкале открылась выставка &quot;Тихое обаяние среднерусского пейзажа&quot;

Выставка "Тихое обаяние среднерусского пейзажа" из фондового собрания Государственного музея-усадьбы Остафьево – "Русский Парнас" открылась в музее "Дагестанский аул", сообщает пресс-служба музея.

Выставка проходит в зале Дагестанского музея изобразительных искусств имени Гамзатовой, где представлены 25 работ отечественных художников и графиков второй половины XX и начала XXI века, также работы мастеров, чья творческая деятельность коснулась усадьбы Остафьево.

Значительная часть работ передана музею из Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", другая часть в течение 30 лет передавалась музею в дар авторами, либо их наследниками.

В пресс-службе добавили, что некоторые полотна экспонируются на выставке впервые. Выставка продлится до 21 августа.
 

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