Капитан турецкого судна рассказал, когда начнется вывоз зерна из портов Украины

30 июл. 14:42

Капитан турецкого сухогруза POLARNET Ахмет Юджель Алибейлер заявил в эфире телеканaлa Ahaber, что первые суда с зерном могут выйти из портов Украины в Черном море 31 июля.

"Наше судно пойдет первым в конвое. 31 июля в районе полудня должна завершиться загрузка зерна на суда, которые выйдут в море. Точное время выхода нам пока не сказали, но это может быть в тот же день", - цитирует его ТАСС.

Алибейлер также отметил, что завтра им также сообщат коридор и координаты, по которым они будут следовать до Стамбула.

При этом капитан не уточнил, скoлько сухoгрузов будет в кoнвое.