Турция значительно увеличила экспорт в Россию

30 июл. 14:22

Экспорт товаров из Турции в Россию в июне 2022 года вырос по отношению к маю на 52% - до $791,4 млн. Об этом сообщили в Турецком институте статистики.

Как отмечается, это также на 46% больше, чем в июне 2021 года. За последний месяц сильно выросли поставки турецких фруктов, машин, оборудования и комплектующих, передает РБК.

Согласно данным торговой базы ООН (Comtrade), июньский показатель стал рекордным за месяц как минимум с начала 2010 года.

В 2021 году Турция занимала десятую строчку в списке крупнейших экспортеров товаров в Россию. В этом году на фоне санкций Турция поднялась на четвертое место, обойдя Италию, Польшу, Японию, Нидерланды, Францию, США.