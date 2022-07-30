РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Экономика Азербайджана получила новый вектор развития

Евгений Николайчук, специально для "Вестника Кавказа"
Экономика Азербайджана получила новый вектор развития

22 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Стратегию социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", основная цель которой - реализация цели "Великого возвращения" на освобожденные от армянской оккупации территории страны.

Все эти территории будут полностью охвачены системой безопасности и инфраструктурой, там будут построены жилые дома и промышленные предприятия, а также реализована концепция "умного города" и "умного села" с современной инфраструктурой в соответствии с передовыми стандартами. Будет создана сеть коммунальных услуг, инфраструктура социального обслуживания, восстановлена эффективная система управления отходами, но самые прорывные изменения в связи с этим в течение ближайших пяти лет ждут экономику страны. Причем упор будет сделан не на привычное развитие нефтегазового сектора и разработку месторождений углеводородов, а на следующие этапы экономического развития ненефтяного сектора. Его стартовый уровень развития уже пройден, и теперь Азербайджану предстоит развивать новые ресурсы экономического развития в Карабахском и Верхне-Зангезурском экономических районах. Речь идет об импортозамещении и расширении экспорта на рынки соседних стран, прежде всего, Турции и России, а также о переработке газохимического и нефтехимического сырья в крупно- и среднетоннажном производстве - от удобрений до текстиля, о привлечении в страну новых компаний из других регионов. По сути, Азербайджан взял курс на внедрение новой социально-экономической модели развития, что предполагает увеличение частного сектора в ВВП страны.

"Большое возвращение" на освобожденные территории станет для Азербайджана драйвером экономического роста, заявил, выступая в эфире государственного телевидения страны, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Прогнозируется, что в 2022-2026 годах экономика Азербайджана будет ежегодно расти в среднем на 3-4%, ненефтегазовый ВВП - в среднем на 5%. Устойчивый и высокий экономический рост будет обеспечен за счет диверсификации экономики и увеличения ненефтяного экспорта. За счет экспорта качественной продукции и услуг будет создана более здоровая и конкурентоспособная бизнес-среда, а государство окажет широкую поддержку развитию предпринимательства.

В документе собраны все инклюзивные и инновационные решения, которые помогут не только развить экономику Азербайджана, но и послужат первой частью системного плана до 2030 года. В целом за восемь лет стратегический подход будет способствовать формированию и применению в стране новой экономической модели. Только за первые шесть месяцев 2022 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 25% и мог бы расти еще быстрее, но в середине марта начались проблемы с продовольственной безопасностью в мире, а также с региональными процессами, уточнил министр.

"С учетом роли России и Украины на продовольственном рынке Азербайджана и оценки влияния известных событий на цены, к вывозу продовольственных товаров из нашей страны по решению правительства применяется особый режим. Все это оказывает негативное влияние на рост ненефтяного экспорта", - сказал глава Минэкономики, подчеркнув, что власти страны уделяют особое внимание ненефтяному экспорту. "Наша экономическая политика заключается в углублении процесса индустриализации в Азербайджане", - подчеркнул он, отметив, что экспортная стратегия Азербайджана предусматривает два направления: первое – это географическая диверсификация, второе - диверсификация продукции.

Доля частного сектора в экономике страны будет доведена до 88%, также на основе опыта успешных стран будут усовершенствованы механизмы поддержки бизнес-стартапов и инкубаторов, бизнес-проектов по экспортно-ориентированному производству и услугам, что позволит создать новые механизмы финансирования для тех, кто хочет начать предпринимательскую деятельность и расширить уже имеющийся бизнес, особенно для малого и среднего предпринимательства – на эти цели будет направлено 20-30% финансовых средств на поддержку микро-, 35-45% - малых и 25-35% - средних предпринимателей, - говорится в стратегии.

На освобожденных территориях уже созданы две особые экономические зоны - Агдамская свободная экономическая зона и "Экономическая зона Аразская долина" в Джебраиле.

Минэкономики рассматривает множество заявок предпринимателей для работы там, сказал министр, добавив, что пока это только азербайджанские инвесторы, однако и иностранные предприниматели проявляют интерес в деятельности в этих экономических зонах, и это неудивительно: созданные в стране специальные экономические зоны (промпарки и промкварталы) уже доказали, что это важнейшие инфраструктурные факторы, привлекающие в ненефтяной сектор прямые иностранные инвестиции. Если взять весь объем привлеченных зарубежных средств в Азербайджан по этой категории, который составляет порядка $76 млрд, то за период с 2011 по 2021 годы почти 15% ($11,1 млрд) было вложено именно в ненефтяной сектор. При этом только промышленный парк Сумгаита освоил почти треть инвестиций – $3,27 млрд, а инвестиции в нынешнем году выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52,14%. Как следствие, экспорт из Сумгаитской экономической зоны вырос в 2022 году в 1,9 раза, а рост ассортимента его продукции позволяет выходить на новые рынки. Внимание правительства Азербайджана к развитию промзон – осознанная стратегия, реализуемая штабом президентского экономического планирования.

В промзонах было создано Агентство по развитию экономических зон, которое занимается разработкой мер по организации деятельности, управления и развития шести промышленных парков (Сумгаитского химического, Пираллахинского, Мингячевирского, Гарадагского, Агдамского, а также промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины"), четырех промышленных кварталов (Сабирабадского, Масаллинского, Нефтчалинского, Гаджигабульского) и 51 агропарка (часть из них находится в стадии проектирования). Словом, вполне благоприятные условия, соответствующие международно признанным стандартам деятельности бизнеса в подобных промышленных "оазисах". Исходя из этих и других составляющих регулирования деятельности таких объектов, правительство прогнозирует в 2022-2026 годах ежегодный рост инвестиций в ненефтегазовый сектор в размере 10-15%.

Особая роль в новом экономическом развитии промышленности Азербайджана уделяется новым китайским инвестициям - в Азербайджане уже работает 120 компаний с китайским капиталом, а участие компаний КНР в различных проектах на территории Азербайджана составляет в общей сложности $600 млн, и пока это достаточно скромный показатель для той гигантской роли, которую играет Пекин в развитии глобальной экономики и производства.

Еще один значимый фактор – рост экспортной составляющей с учетом того, что в среднесрочной перспективе строительство основных объектов будет осуществляться за счет подрядов в восстановлении Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Это подтверждает и оценка Азиатского банка развития, в последнем отчете которого, посвященного Азербайджану, говорится: "Инвестиции в восстановление освобожденных территорий стимулировали рост азербайджанского сектора строительства на 5,2%, тогда как предыдущие пять лет в этом секторе наблюдался спад". 

Еще одну важнейшую задачу для азербайджанского сектора автоперевозок и спецтехники решает ООО "Аз-Тех-Импорт": так, в Сумгаитском парке планируют собирать мало-, средне- и многотоннажные грузовики IVECO, и хотя на первом этапе объем производства будет небольшим и составит около 100 автомобилей в год, в перспективе оно может выйти на экспорт в Россию, Белоруссию, Грузию и Туркменистан.

Инфраструктура автосборки в Азербайджане уже достаточно разнообразна - в Гаджигабульском промышленном квартале предприятие выпускает в год 1,5 тыс. грузовиков и автобусов ISUZU, там есть все условия для сборки до 5 тыс. легковых автомобилей Chevrolet в год. В Нефтчалинском промышленном квартале функционирует завод по ежегодному производству 10 тыс. легковых автомобилей Khazar и Peugeot в год. На стадии реализации находится проект по производству Daily, еще одной модели грузовых автомобилей IVECO, в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина" в Джебраильском районе.

Масштабные изменения ждут и сельское хозяйство страны, в частности виноградарство и виноделие. Так, в освобожденных районах правительство Азербайджана планирует строительство винодельческих предприятий: в Физулинском районе уже подготовлен инвестиционный проект, предполагающий создание винных заводов для ежегодного производства 1,6 млн условных бутылок. Реализация проекта позволит восстановить прославленный бренд "Агдамское вино" и организовать поставки продукции на российский рынок. Помощь в этом будущим заводам окажет еще один резидент Сумгаитского парка – ЗАО Glassica, которое ежегодно будет производить 90 млн единиц цветной стеклянной тары в различном ассортименте, для этого уже закуплено оборудование германской компании HORN Glass Industries AG. Также Азербайджан сможет освоить производство осветительных приборов, посуды, литого стекла, флоат-стекла, солнечного и технического стекла.

Промышленные зоны становятся важным фактором в сокращении зависимости от нефтегазового фактора, в повышении уровня занятости населения и играют значимую роль в расширении предпринимательской активности в промышленности. На сегодняшний день в 58 промышленных зон Азербайджана резиденты вложили более 6,4 млрд манатов и создали более 10 тыс. постоянных рабочих мест. В дальнейшем в развитие уже существующих проектов будет инвестировано более 450 млн манатов и создано свыше 4,5 тыс. новых рабочих мест. Сегодня, когда стартовый уровень развития ненефтяного сектора уже пройден, Азербайджан ждут новые этапы экономического развития.

665 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version