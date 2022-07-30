Экономика Азербайджана получила новый вектор развития

22 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Стратегию социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", основная цель которой - реализация цели "Великого возвращения" на освобожденные от армянской оккупации территории страны.

Все эти территории будут полностью охвачены системой безопасности и инфраструктурой, там будут построены жилые дома и промышленные предприятия, а также реализована концепция "умного города" и "умного села" с современной инфраструктурой в соответствии с передовыми стандартами. Будет создана сеть коммунальных услуг, инфраструктура социального обслуживания, восстановлена эффективная система управления отходами, но самые прорывные изменения в связи с этим в течение ближайших пяти лет ждут экономику страны. Причем упор будет сделан не на привычное развитие нефтегазового сектора и разработку месторождений углеводородов, а на следующие этапы экономического развития ненефтяного сектора. Его стартовый уровень развития уже пройден, и теперь Азербайджану предстоит развивать новые ресурсы экономического развития в Карабахском и Верхне-Зангезурском экономических районах. Речь идет об импортозамещении и расширении экспорта на рынки соседних стран, прежде всего, Турции и России, а также о переработке газохимического и нефтехимического сырья в крупно- и среднетоннажном производстве - от удобрений до текстиля, о привлечении в страну новых компаний из других регионов. По сути, Азербайджан взял курс на внедрение новой социально-экономической модели развития, что предполагает увеличение частного сектора в ВВП страны.

"Большое возвращение" на освобожденные территории станет для Азербайджана драйвером экономического роста, заявил, выступая в эфире государственного телевидения страны, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Прогнозируется, что в 2022-2026 годах экономика Азербайджана будет ежегодно расти в среднем на 3-4%, ненефтегазовый ВВП - в среднем на 5%. Устойчивый и высокий экономический рост будет обеспечен за счет диверсификации экономики и увеличения ненефтяного экспорта. За счет экспорта качественной продукции и услуг будет создана более здоровая и конкурентоспособная бизнес-среда, а государство окажет широкую поддержку развитию предпринимательства.

В документе собраны все инклюзивные и инновационные решения, которые помогут не только развить экономику Азербайджана, но и послужат первой частью системного плана до 2030 года. В целом за восемь лет стратегический подход будет способствовать формированию и применению в стране новой экономической модели. Только за первые шесть месяцев 2022 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 25% и мог бы расти еще быстрее, но в середине марта начались проблемы с продовольственной безопасностью в мире, а также с региональными процессами, уточнил министр.

"С учетом роли России и Украины на продовольственном рынке Азербайджана и оценки влияния известных событий на цены, к вывозу продовольственных товаров из нашей страны по решению правительства применяется особый режим. Все это оказывает негативное влияние на рост ненефтяного экспорта", - сказал глава Минэкономики, подчеркнув, что власти страны уделяют особое внимание ненефтяному экспорту. "Наша экономическая политика заключается в углублении процесса индустриализации в Азербайджане", - подчеркнул он, отметив, что экспортная стратегия Азербайджана предусматривает два направления: первое – это географическая диверсификация, второе - диверсификация продукции.

Доля частного сектора в экономике страны будет доведена до 88%, также на основе опыта успешных стран будут усовершенствованы механизмы поддержки бизнес-стартапов и инкубаторов, бизнес-проектов по экспортно-ориентированному производству и услугам, что позволит создать новые механизмы финансирования для тех, кто хочет начать предпринимательскую деятельность и расширить уже имеющийся бизнес, особенно для малого и среднего предпринимательства – на эти цели будет направлено 20-30% финансовых средств на поддержку микро-, 35-45% - малых и 25-35% - средних предпринимателей, - говорится в стратегии.

На освобожденных территориях уже созданы две особые экономические зоны - Агдамская свободная экономическая зона и "Экономическая зона Аразская долина" в Джебраиле.

Минэкономики рассматривает множество заявок предпринимателей для работы там, сказал министр, добавив, что пока это только азербайджанские инвесторы, однако и иностранные предприниматели проявляют интерес в деятельности в этих экономических зонах, и это неудивительно: созданные в стране специальные экономические зоны (промпарки и промкварталы) уже доказали, что это важнейшие инфраструктурные факторы, привлекающие в ненефтяной сектор прямые иностранные инвестиции. Если взять весь объем привлеченных зарубежных средств в Азербайджан по этой категории, который составляет порядка $76 млрд, то за период с 2011 по 2021 годы почти 15% ($11,1 млрд) было вложено именно в ненефтяной сектор. При этом только промышленный парк Сумгаита освоил почти треть инвестиций – $3,27 млрд, а инвестиции в нынешнем году выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52,14%. Как следствие, экспорт из Сумгаитской экономической зоны вырос в 2022 году в 1,9 раза, а рост ассортимента его продукции позволяет выходить на новые рынки. Внимание правительства Азербайджана к развитию промзон – осознанная стратегия, реализуемая штабом президентского экономического планирования.

В промзонах было создано Агентство по развитию экономических зон, которое занимается разработкой мер по организации деятельности, управления и развития шести промышленных парков (Сумгаитского химического, Пираллахинского, Мингячевирского, Гарадагского, Агдамского, а также промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины"), четырех промышленных кварталов (Сабирабадского, Масаллинского, Нефтчалинского, Гаджигабульского) и 51 агропарка (часть из них находится в стадии проектирования). Словом, вполне благоприятные условия, соответствующие международно признанным стандартам деятельности бизнеса в подобных промышленных "оазисах". Исходя из этих и других составляющих регулирования деятельности таких объектов, правительство прогнозирует в 2022-2026 годах ежегодный рост инвестиций в ненефтегазовый сектор в размере 10-15%.

Особая роль в новом экономическом развитии промышленности Азербайджана уделяется новым китайским инвестициям - в Азербайджане уже работает 120 компаний с китайским капиталом, а участие компаний КНР в различных проектах на территории Азербайджана составляет в общей сложности $600 млн, и пока это достаточно скромный показатель для той гигантской роли, которую играет Пекин в развитии глобальной экономики и производства.

Еще один значимый фактор – рост экспортной составляющей с учетом того, что в среднесрочной перспективе строительство основных объектов будет осуществляться за счет подрядов в восстановлении Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Это подтверждает и оценка Азиатского банка развития, в последнем отчете которого, посвященного Азербайджану, говорится: "Инвестиции в восстановление освобожденных территорий стимулировали рост азербайджанского сектора строительства на 5,2%, тогда как предыдущие пять лет в этом секторе наблюдался спад".

Еще одну важнейшую задачу для азербайджанского сектора автоперевозок и спецтехники решает ООО "Аз-Тех-Импорт": так, в Сумгаитском парке планируют собирать мало-, средне- и многотоннажные грузовики IVECO, и хотя на первом этапе объем производства будет небольшим и составит около 100 автомобилей в год, в перспективе оно может выйти на экспорт в Россию, Белоруссию, Грузию и Туркменистан.

Инфраструктура автосборки в Азербайджане уже достаточно разнообразна - в Гаджигабульском промышленном квартале предприятие выпускает в год 1,5 тыс. грузовиков и автобусов ISUZU, там есть все условия для сборки до 5 тыс. легковых автомобилей Chevrolet в год. В Нефтчалинском промышленном квартале функционирует завод по ежегодному производству 10 тыс. легковых автомобилей Khazar и Peugeot в год. На стадии реализации находится проект по производству Daily, еще одной модели грузовых автомобилей IVECO, в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина" в Джебраильском районе.

Масштабные изменения ждут и сельское хозяйство страны, в частности виноградарство и виноделие. Так, в освобожденных районах правительство Азербайджана планирует строительство винодельческих предприятий: в Физулинском районе уже подготовлен инвестиционный проект, предполагающий создание винных заводов для ежегодного производства 1,6 млн условных бутылок. Реализация проекта позволит восстановить прославленный бренд "Агдамское вино" и организовать поставки продукции на российский рынок. Помощь в этом будущим заводам окажет еще один резидент Сумгаитского парка – ЗАО Glassica, которое ежегодно будет производить 90 млн единиц цветной стеклянной тары в различном ассортименте, для этого уже закуплено оборудование германской компании HORN Glass Industries AG. Также Азербайджан сможет освоить производство осветительных приборов, посуды, литого стекла, флоат-стекла, солнечного и технического стекла.

Промышленные зоны становятся важным фактором в сокращении зависимости от нефтегазового фактора, в повышении уровня занятости населения и играют значимую роль в расширении предпринимательской активности в промышленности. На сегодняшний день в 58 промышленных зон Азербайджана резиденты вложили более 6,4 млрд манатов и создали более 10 тыс. постоянных рабочих мест. В дальнейшем в развитие уже существующих проектов будет инвестировано более 450 млн манатов и создано свыше 4,5 тыс. новых рабочих мест. Сегодня, когда стартовый уровень развития ненефтяного сектора уже пройден, Азербайджан ждут новые этапы экономического развития.