В Грузии вывезли тела всех погибших при крушении вертолета

30 июл. 13:16

В Грузии завершились поисковые работы на месте падения вертолета пограничной полиции министерства внутренних дел страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД Грузии в социальных сетях.

"Спасательные и поисковые работы на месте происшествия непрерывно шли несколько часов", - отмечается в заявлении.

В ведомстве также сообщили, что с места трагедии вывезли тела всех погибших, передает ТАСС.

Напомним, 29 июля вертолет пограничной полиции, на борту которого находились восемь человек, разбился при операции по спасению парапланеристов в горах Гудаури. В результате погибли все, кто был на его борту, а также один из двух парапланеристов. Выжил второй парапланерист - грузинский инструктор.