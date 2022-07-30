Украинская ассоциация футбола попросила УЕФА наказать турецких фанатов за кричалки о Путине

30 июл. 12:53

Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотреть поведение болельщиков турецкого "Фенербахче". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Напомним, 27 июля в Стамбуле состоялась ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Фенербахче" и киевским "Динамо". Победу со счетом 2:1 в дополнительное время одержали киевляне. После гола украинской команды болельщики хозяев начали скандировать имя президента России Владимира Путина.

"УАФ сообщила УЕФА о возможном нарушении клубом-хозяином Дисциплинарного регламента УЕФА во время данного поединка", - сказано в заявлении УАФ.

Напомним, первая встреча между "Динамо" и "Фенербахче" завершилась вничью 0:0. Таким образом, по сумме двух встреч в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов вышла украинская команда.