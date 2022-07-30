Директор и завхоз детсада в Дагестане предстанут перед судом

30 июл. 12:37

Прокуратура Каспийска направила в суд уголовное дело в отношении экс-директора и завхоза детского сада 30 в Каспийске, их подозревают в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии обвинения, в 2018 году директор и завхоз фиктивно трудоустроили в учреждение свою племянницу в качестве инструктора по физкультуре.

Таким образом, с марта 2018 по август 2020 года они похитили деньги на сумму более 470 тыс рублей.

"На имущество бывшего директора детсада: автомобиль КИА и квартиру в незавершенном многоквартирном доме наложен арест", - сказано в сообщении.