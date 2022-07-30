В Азербайджане прошло служебное совещание министерства обороны

30 июл. 12:22

В субботу, 30 июля, на Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана Закира Гасанова состоялось служебное совещание, в котором приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главный управлений, управлений и служб министерства. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны республики.

По видеосвязи в совещании участвовали командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Указав на то, что на совещании под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященном итогам шести месяцев 2022 года, глава государства высоко оценил заслуги армии, министр обороны подчеркнул, что высказывания президента являются важными задачами, поставленными перед азербайджанской армией.

Министр обстоятельно проанализировал оперативную обстановку и сложившуюся ситуацию на государственной границе Азербайджана с Арменией, а также в Карабахской экономической зоне, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, и отдал приказ о готовности к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника.

Закир Гасанов поручил уделить внимание профессионализму военнослужащих и боевой подготовке войск в новом учебном периоде, повышению интенсивности учений и полевых занятий, а также поддержанию уровня боеготовности подразделений на высоком уровне. Кроме того, он дал поручения соответствующим лицам о завершении работ в соответствии с планом подготовки к зиме в подразделениях, своевременной доставке необходимых ресурсов подразделениям, особенно дислоцированным в гористой местности, приему и размещению новобранцев в соответствующих подразделениях, а также организации работ по подготовке к церемониям военной присяги на высоком уровне.

Помимо этого, глава Минобороны поставил конкретные задачи по организации службы войск, дальнейшему улучшению служебных и социально-бытовых условий, а также продолжению надлежащих мер по инженерному обеспечению.