Блинкен не готов признать Россию спонсором терроризма

30 июл. 11:50

Госсекретарь США Энтони Блинкен не готов принять решение о признании России страной-спонсором терроризма. Об этом пишет The New York Times.

Напомним, ранее на этой неделе Сенат США среду принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, признание России страной-спонсором терроризма вынудит США ввести санкции против ряда своих союзников, которые поддерживают деловые отношения с РФ. А это в свою очередь осложнит усилия по формированию США коалиции стран, которые оказывают давление на Россию с целью урегулирования ситуации на Украине.

По данным издания, Блинкен также опасается, что такой шаг затруднит поддержание дипломатических связей с Москвой даже на минимальном уровне.