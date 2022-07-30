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Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подверглись обстрелу

Утром 30 июля позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы были совершены ВС Армении из различных видов стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йеникенд Басаркечарского района на государственной границе.

В ведомстве отметили, что в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями армии Азербайджана, противник был подавлен.

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