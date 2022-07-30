Наводнения в Иране унесли жизни 56 человек

30 июл. 10:57

В Иране в результате прошедших за неделю масштабных наводнений погибло по меньшей мере 56 человек. Об этом сообщил эфире государственного телевидения Ирана глава отдела чрезвычайных операций иранского Общества Красного Полумесяца Мехди Валипур.

Он подчеркнул, что пропавшими без вести остаются 18 человек.

Валипур также поведал, что больше всего от стихии пострадали провинции Йезд, Исфахан, Лурестан, Мазандеран, Тегеран, Чехармехаль и Бахтиария, передает ТАСС.

Напомним, за последнюю неделю в Иране произошла серия масштабных наводнений, охватившая 18 провинций страны из 31.