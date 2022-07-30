СМИ: Россия запросила у США для обмена пожизненно осужденного Вадима Красикова

30 июл. 10:48

Россия запросила у США включить в список на обмен бывшего полковника из агентства внутренней разведки страны Вадима Красикова, осужденного за убийство в Германии. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, такой запрос поступил в июле через неофициальный канал ФСБ. Однако в связи с тем, что Красиков отбывает наказание в Германии, США расценили запрос как "проблематичный".

Источники CNN при этом подчеркивают, что Россия в любом случае запросит двух заключенных в обмен на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, даже если согласовать выдачу Красикова не получится, передает Газета.ру.