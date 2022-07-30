Нефтепровод Тенгиз-Новороссийск возобновил работу после аварии

30 июл. 10:23

Нефтепровод Тенгиз-Новороссийск Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) заработал в штатном режиме после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе КТК.

Ранее 27 июля два производственных объекта АО "КТК-К" были отключены от энергоснабжения из-за упавших в результате непогоды семи опор воздушных линий электропередачи.

В пятницу, 29 июля, напряжение на станции НПС "Курмангазы" и НПС "Исатай" АО "КТК-К" было подано. Это позволило вывести объекты нефтепровода в штатный режим работы.

"В настоящее время, нефтепроводная система Тенгиз-Новороссийск работает в штатном режиме, что обеспечивает выполнение заявок грузоотправителей нефти", - приводит сообщение пресс-службы "Интерфакс".