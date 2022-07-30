В Карачаево-Черкесии за пять лет построили и отремонтировали полсотни домов культуры

30 июл. 10:00

В Карачаево-Черкесии с 2017 года построили, реконструировали и отремонтировали 50 домов культуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель региона Рашид Темрезов.

Все работы были выполнены в рамках нацпроекта "Культура".

"В ауле Красный Курган после масштабной реконструкции вдохнули новую жизнь в сельский дом культуры. <…> Отмечу, что это лишь один из полусотни домов культуры, построенных, отремонтированных и реконструированных в нашей республике с 2017 года", - поведал глава республики.

Он подчеркнул, что в ветхом здании дома культуры в Красном Кургане, построенном в 1937 году, обновили все коммуникации, заменили кровлю, окна, полы и двери, передает ТАСС.

Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что до конца 2022 года в рамках нацпроекта "Культура" в республике планируются реконструировать и отремонтировать две школ искусств, а также построить дома культуры в четырех сельских поселениях.