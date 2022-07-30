Неисправное судно парализовало движение по проливу Босфор

В проливе Босфор сломалось 134-метровое судно Sparta. Об этом сообщили в Главном управлении береговой безопасности Турции.
Из-за этого движение в обоих направлениях пролива оказалось заблокировано.
В ведомстве отметили, что в районе моста Султана Селима Явуза у судна, направлявшегося из Египта в Болгарию, отказал двигатель. После этого его благополучно отбуксировали к якорной стоянке.
Пролив был заблокирован на протяжении нескольких часов. В настоящее время движение судов по Босфору открыто, передает агентство Anadolu.