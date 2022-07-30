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Неисправное судно парализовало движение по проливу Босфор

Неисправное судно парализовало движение по проливу Босфор

В проливе Босфор сломалось 134-метровое судно Sparta. Об этом сообщили в Главном управлении береговой безопасности Турции.

Из-за этого движение в обоих направлениях пролива оказалось заблокировано.

В ведомстве отметили, что в районе моста Султана Селима Явуза у судна, направлявшегося из Египта в Болгарию, отказал двигатель. После этого его благополучно отбуксировали к якорной стоянке.

Пролив был заблокирован на протяжении нескольких часов. В настоящее время движение судов по Босфору открыто, передает агентство Anadolu.

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