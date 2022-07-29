Боррель: страны ЕС уменьшили вдвое закупки российских энергоносителей

29 июл. 23:50

Страны Европейского союза с начала специальной военной операции России на Украине уменьшили закупки российского природного газа в два раза, об этом рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, до начала СВО доля российских энергоносителей в ЕС достигала 40%, а сейчас она сократилась до 20%.

В то же время, дипломат указал, что "требовать от европейской экономики прекратить закупки газа за одну ночь" нереально.

"Мы не можем творить чудеса", - цитирует Борреля ТАСС.