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Белорусские трактора будут ремонтировать в Астрахани

Белорусские трактора будут ремонтировать в Астрахани

Астраханская область активно развивает торгово-экономические отношения с Беларусью, - сообщил сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Большое внимание сегодня уделяется установлению связей с соседями, которые выражают дружественную позицию. Мы выстраиваем отношения с Беларусью. В октябре в Астраханской области ожидается открытие сервисного центра Минского тракторного завода (МТЗ)", - сказал Бабушкин.

Осенью в Астраханскую область прибудет председатель правительства Беларуси в составе большой делегации, - добавил губернатор Астраханской области.

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