Белорусские трактора будут ремонтировать в Астрахани

29 июл. 23:29

Астраханская область активно развивает торгово-экономические отношения с Беларусью, - сообщил сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Большое внимание сегодня уделяется установлению связей с соседями, которые выражают дружественную позицию. Мы выстраиваем отношения с Беларусью. В октябре в Астраханской области ожидается открытие сервисного центра Минского тракторного завода (МТЗ)", - сказал Бабушкин.

Осенью в Астраханскую область прибудет председатель правительства Беларуси в составе большой делегации, - добавил губернатор Астраханской области.