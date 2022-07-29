Нефтепровод Тенгиз-Новороссийск заработал штатно

29 июл. 22:59

Нефтепровод Тенгиз-Новороссийск Каспийского трубопроводного консорциума вернулся к работе в штатном режиме после восстановительных работ по энергоснабжению на объектах магистрали, все заявки грузоотправителей выполняются. Такое сообщение распространила пресс-служба КТК.

В нем говорится, что сегодня на нефтеперекачивающие станции "Курмангазы" и "Исатай" АО "КТК-К" было подано необходимое для работы напряжение.

Ранее сообщалось о падении семи опор воздушных линий электропередачи, из-за этого отключились от энергоснабжения два производственных объекта АО "КТК-К". В восстановительных работах были задействованы аварийные бригады казахстанской компании по управлению электрическими сетями АО "KEGOC", которая выделила необходимые опоры 220 кВ из своего аварийного запаса, обеспечила их оперативную погрузку и отправку.

"В период временного ограничения мощностей для обеспечения поставок смеси CPC Blend на экспорт на участке НПС "Тенгиз" - НПС "Астраханская" применялась технологическая схема с использованием мощностей НПС "Атырау", позволявшая осуществлять перекачку нефти без запуска в работу НПС "Курмангазы" и НПС "Исатай", - цитирует сообщение консорциума "Интерфакс".