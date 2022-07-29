Ставрополье планирует взимать курортный сбор и в 2023 году

29 июл. 23:14

Власти Ставрополья надеются на продление закона о взимании курортного сбора в 2023 году, - сообщил министр туризма региона Александр Сысоев.

"В этом году эксперимент заканчивается. Но мы хотим его продлить, чтобы в 2023 году не было "разрывов", потому что курортный сбор показал свою эффективность и несомненную пользу. Курортный сбор с пониманием встречен отдыхающими, которые видят реальные изменения. Поэтому Ставропольский край направил в Госдуму РФ законопроект о продлении курортного сбора еще на пять лет", - поведал Сысоев, передает ТАСС.

Ставрополье поддерживает данный законопроект и внесло в него ряд своих предложений. "В том числе, касающиеся срока, в который должен быть уплачен туристский сбор, вопросов ответственности и ряда других моментов. Главное, чтобы принятие нового закона не помешало нам и в 2023 году продолжить начатую работу", - добавил глава министерства.

Поделиться с коллегами из регионов опытом взимания курортного сбора в крае пообещал и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. "Увидел обсуждение нового законопроекта о туристическом сборе - по аналогии с курортным сбором, который в порядке эксперимента внедрен в Ставропольском крае. С коллегами из других регионов готов делиться опытом. Приезжайте, смотрите, все расскажем и объясним; мы прошли этот путь сами и поможем другим", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.