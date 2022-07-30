В Каспийске заработал новый мост через Моисеевский ручей

30 июл. 4:24

Новый мост через канал Моисеевский ручей в микрорайоне "Кемпинг" открыт в Каспийске при поддержке "Единой России".

"Мост имеет необходимую пропускную способность, которая отвечает требованиям местных жителей. Теперь перед нами стоит задача по расширению самой проезжей части со стороны трассы, этот вопрос мной взят на личный контроль и даны поручения по инициированию обращений в компетентные органы власти", – рассказал член фракции "Единая Россия" Абдулвахид Джаватов, сообщает "РИА Дагестан".

После мероприятия в торжественной обстановке была перерезана красная лента и открыта дорога, соединяющая микрорайон "Кемпинг" с трассой. Право первыми проехать по мосту было доверено местным жителям района, которые в свою очередь выразили слова благодарности инициаторам стройки.