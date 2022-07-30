Мораторий на новое строительство вводится в Туапсинском районе

30 июл. 2:22

В Туапсинском районе будет действовать мораторий на новое строительство до принятия нового генерального плана, соответствующее поручение дал вице-губернатор края Евгений Наумов во время инспекции муниципалитета.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время рабочего визита в район назвал проблему муниципалитета: она заключается в том, что земли лесного фонда пересекаются с границами поселений, и они подвергаются застройке. Именно такие участки в Джубге, Ольгинке и Агое и посетил Евгений Наумов вместе с главой департамента имущественных отношений Александром Шеиным, представителями краевых министерств и ведомств, а также экологами. По итогам объезда прошло совещание с вице-губернатором Сергеем Болдиным и депутатом Госдумы Сергеем Алтуховым.

Болдин рассказал, что согласно действующему Генплану в границы населенных пунктов вошли почти 700 га сельхозземель.

Наумов поручил проинвентаризировать все эти участки, после чего возвратить неиспользуемые площади в сельхозоборот.

"Хаотичная застройка, вырубка зеленых насаждений, дефицит социальной инфраструктуры - недопустимая ситуация. Необходимо наложить мораторий на новое строительство до принятия нового Генплана в 2023 году. Также привести в соответствие существующую застройку, провести анализ нарезки земельных участков в горной местности. И в целом проанализировать все корректировки Генплана за последние шесть лет, уделив особое внимание территориям, которые включили в границы населенных пунктов", - приводит его слова пресс-служба краевой администрации.

Краевая комиссия, которая проверит соблюдение земельного, природоохранного и градостроительного законодательства, будет действовать в муниципалитете в течение месяца.