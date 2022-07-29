Анкара прокомментировала сообщения СМИ о сотрудничестве с Москвой по беспилотникам Bayraktar

29 июл. 21:59

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не сообщала о возможном сотрудничестве с РФ по поводу совместного производства ударных беспилотников Bayraktar. Так он ответил на соответствующий вопрос, заданный ему на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Турция официально не объявляла о таком интересе. Советую меньше доверять в этом вопросе сообщениям СМИ, делать спекуляции на основе этого неправильно", - цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, во вторник телекомпания CNN Türk сообщила, что президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране 19 июля якобы предложил запустить сотрудничество по производству беспилотников Bayraktar.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью газете Hürriyet сообщил по этому поводу, что вопроса такого сотрудничества в повестке его ведомства нет. "Процесс формируется в рамках политики Турецкой Республики, мы лишь выполняем работы, связанные с ее технической стороной", - уточнил он.