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Северный обход Астрахани заработает до 2025 года

Северный обход Астрахани заработает до 2025 года

Федеральное дорожное агентство ведет проектирование строительства Северного обхода Астрахани, - сообщил сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Задача стоит - до 2025 года завершить работу по его строительству", - рассказал Бабушкин, напомнив, что в минувшем 2021 году после простоя с 2008 года, когда стройка встала из-за отсутствия финансирования, возобновили строительство Восточного обхода Астрахани, передает "Интерфакс".

"Работы по строительству Восточного обхода планировалось завершить до 2026 года, но мы проведем их до 2024 года", - добавил глава региона.

Напомним, Северный обход Астрахани - один из элементов Волго-Каспийского транспортного узла. Он предусматривает строительство скоростной дороги, включая третий мост через Волгу.

Что касается Восточного обхода Астрахани, его строительство позволит вывести транзитный грузопоток автотранспорта с городских улиц на автомобильную дорогу регионального значения Астрахань - Камызяк.

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