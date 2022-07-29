Кизлярские виноделы расширят площади собственных виноградников

29 июл. 22:14

В Дербентском районе Дагестана планируется заложить и развивать более 300 га виноградников – в развитие собственной сырьевой базы Кизлярский коньячный завод (ККЗ) планирует инвестировать более 10 млрд рублей за 10 лет, - сообщает пресс-служба мэрии дагестанского Кизляра.

"Крупнейший российский производитель коньяка полного технологического цикла не первый год наращивает переработку винограда. Масштабный инвестпроект, рассчитанный на 10 лет, направлен на удовлетворение потребности предприятия в качественных виноматериалах", - рассказал руководитель проекта по виноградарству ККЗ Алексей Гридин, передает ТАСС.

"Возрождая и развивая плантации виноградников, мы возродим и многие утерянные традиции, связанные с этой отраслью. Со временем в виноградарстве будут заняты сотни специалистов и рабочих. Благо, здесь еще остались опытные виноградари", - добавил Гридин.

В реализацию первого этапа проекта планируется инвестировать порядка 600 млн рублей. В ближайшем будущем новые виноградники появятся еще в нескольких муниципалитетах. В частности, мы планируем инвестировать в закладку виноградных насаждений в Ногайском, Бабаюртовском и Кизлярском районах. Именно в этих районах, в основном, идет подбор участков, - уточнили в пресс-службе.