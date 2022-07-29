К 2024 году порт Ростова перенесут в левобережную промзону

29 июл. 21:43

Власти Ростова-на-Дону перенесут мощностей ростовского порта в левобережную промзону к 2024 году, - сообщили в правительстве донского региона.

Предполагается, что проект будет разделён на две части – проектирование непосредственно причальной инфраструктуры и плоскостного объекта – зданий, сооружений, площадок и транспортных артерий. Это позволит сократить сроки подготовки документации, – передает "АиФ-Ростов".

Напомним, АО "Ростовский порт" получил без торгов в аренду земельные участки общей площадью в 150 тыс кв м в промзоне "Заречная". Уже в августе текущего года начнется проектирование первых зданий, в которых разместят контрольные органы, пропускающие грузы, пересекающие государственную границу РФ.