Власти Астраханской области бьют тревогу из-за роста больных коронавирусом

29 июл. 21:31

Только за минувшие сутки в Астраханской области было зарегистрировано 135 новых случаев заражения коронавирусом, - сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Месяц назад все было довольно оптимистично - от 25 до 30 случав за сутки. Сегодня 135 человек. Около 400 больных лежат в госпиталях, 20% коечного фонда мы держим на случай вспышки", - рассказал губернатор, передает "Интерфакс".

Накануне в Астраханской области возобновили свою работу два амбулаторных центра оказания помощи пациентам с COVID-19, а уровень вакцинации жителей региона достиг 76%. Всего за последнюю неделю в регионе зафиксированы 572 случая заражения новым коронавирусом.