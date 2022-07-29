Власти Грузии объявили 30 июля Днем траура

29 июл. 21:24

Суббота 30 июля объявлена в Грузии Днем траура из-за трагедии в Гудаури, унесшей жизни девяти человек. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Хочу выразить глубокое сожаление по поводу гибели членов экипажа, спасателей и врачей в результате крушения вертолета пограничной полиции МВД Грузии в Гудаури. В эти тяжкие минуты, выражаю глубокое соболезнование и поддержку членам семьи погибших, руководству МВД и всей стране", - цитирует его Sputnik Грузия.

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил, что полеты на парапланах временно запрещены в Грузии - пока не станет ясно, из-за чего потерпел крушение параплан. После этого либо будут ужесточены правила полетов, либо их запретят полностью, добавил он.

Напомним, сегодня вертолет пограничной полиции, на борту которого находились восемь человек, разбился при операции по спасению парапланеристов в горах Гудаури. В результате погибли все, кто был на его борту, а также один из двух парапланеристов. Выжил второй парапланерист - грузинский инструктор.