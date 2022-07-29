Калужский шинный завод Continental заработает с 1 августа

29 июл. 21:17

Завод шин Continental в Калуге с 1 августа возобновляет производство в объеме, необходимом для потребностей российского авторынка, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Завод "Континентал Калуга" 1 августа возобновляет работу! Предприятие выпускает широкий ассортимент автомобильных шин. Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объёме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка", - написал Шапша в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

В марте в штаб-квартире Continental в Ганновере сообщали, что компания решила приостановить производство и деятельность в России, но уже в апреле в компании сообщили о временном возобновлении производства на предприятии в Калуге, однако отмечалось, что уровень производства будет значительно ниже, чем до остановки работы завода.