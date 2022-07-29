Драма "Карабаха" в Цюрихе, успех "Нефтчи" и "Пюника"

На этой неделе состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Конференций УЕФА. На данной стадии квалификации Азербайджан представляли четыре клуба, а Грузию и Армению - по два.



Для ереванского "Пюника" судьба путевки в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов решалась в Люксембурге в матче против местного "Дюделанжа". Счет в матче на 21-й минуте открыл нападающий хозяев Мохсин Хасан, а после этого голы забивали лишь гости. На 24-й минуте Жуниньо восстановил статус-кво, на 54-й минуте Лука Джуричич вывел "Пюник" вперед, а на 76-й минуте Юсуф Отубанжо отправил третий мяч в сетку ворот "Дюделанжа". За пять минут до конца встречи Лука Джуричич оформил дубль и довел счет до разгромного.

Напомним, первый матч завершился победой люксембургского клуба со счетом 1:0. Таким образом, в 3-м квалификационный раунд вышел "Пюник". На этой стадии он сыграет с сербской "Црвеной Звездой".

Еще одним участником 3-го квалификационного раунда стал агдамский "Карабах", который по сумме двух встреч сумел сломить сопротивление швейцарского "Цюриха". В первом матче победу со счетом 3:2 одержал "Карабах". В ответной игре "Цюрих" вышел вперед уже на 4-й минуте благодаря автоголу Максима Медведева. На 55-й минуте Кади сделал счет равным, а в компенсированное ко второму тайму время Иван Сантини забил второй гол "Цюриха" в матче. Игра перешла в дополнительное время, где решающий гол на 96-й минуте забил Овусу Квабена. В 3-м квалификационном раунде "Карабах встретится с венгерским "Ференцварошем".

Единственным клубом из стран Южного Кавказа, сумевшим преодолеть 2-й квалификационный раунд Лиги Конференций, стал бакинский "Нефтчи", переигравший в двухматчевом противостоянии кипрский "Арис". В первой встрече сильнее оказался "Арис" (2:0), а в ответной уверенную победу со счетом 3:0 одержал "Нефтчи". Голы на свой счет записали Годсвей Донио (38-я минута), Эдди Исрафилов (57-я) и Кенни Сайеф (62-я). В 3-м квалификационном раунде соперником "Нефтчи" станет венский "Рапид".

"Габала" накануне принимала на своем поле венгерский "Фехервар". Встреча закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Голами в составе "Габалы" отметились Ровлан Мурадов (34-я минута) и Фелипе Силва (72-я). У "Фехервара" единственный мяч на 44-й минуте записал на свой счет Буду Зивзивадзе. Несмотря на победу, в следующий квалификационный раунд вышла именно венгерская команда, одержавшая в первом матче уверенную победу со счетом 4:1.

Не смогла пробиться в 3-й квалификационный раунд и "Зиря". По сумме двух встреч команда из пригорода Баку уступила "Маккаби" Тель-Авив. В первой встрече израильская команда нанесла "Зире" чувствительное поражение со счетом 3:0, а в ответной была зафиксирована безголевая ничья.

После разгромного поражения от польского "Леха" в первой встрече (0:5) батумскому "Динамо" было сложно рассчитывать на выход в следующий раунд квалификации. Ответный матч в Грузии закончился вничью 1:1. На гол Мате Вацадзе на 64-й минуте гости ответили точным ударом Алана Червински на 76-й минуте. Дальше идет "Лех".

Тбилисский "Сабуртало" в первой встрече переиграл в родных стенах румынский "Стяуа" со счетом 1:0, однако для выхода в следующую стадию этого оказалось мало. В ответной игре румыны забили в ворота грузинской команды четыре мяча, пропустив в свои всего два. У "Стяуа" голами отметились Джойским Дава (44-я минута), Мальком Эджума (55-я), Флоринел Коман (80-я) и Ристо Радунович (87-я, с пенальти). В составе "Сабуртало" отличились Гурам Гоштелиани (69-я) и Юрий Табатадзе (78-я).

Противостояние "Арарата-Армения" и эстонского "Пайде" получилось одним из самых упорных во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций. Основное время первого и ответного матчей завершилось вничью 0:0. В дополнительные 30 минут команды также не смогли распечатать ворота друг друга, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Пайде".

Из восьми клубов, представляющих республики Южного Кавказа во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов и Лиги Конференций, борьбу за выход в основные турниры продолжат лишь три - азербайджанские "Карабах" и "Нефтчи", а также армянский "Пюник". "Нефтчи" попытается пробиться в групповой этап Лиги Конференций. Что касается "Карабаха" и "Пюника", то оба клуба уже как минимум обеспечили себе участие в групповом этапе Лиги Конференций, а при удачном стечении обстоятельств могут попробовать пробиться в групповой этап главного европейского клубного турнира - Лиги чемпионов