Турция: доходы от туризма выросли в три раза, но сами турки остаются дома

По данным, опубликованным вчера, доходы Турции от туризма выросли почти в три раза во втором квартале года. За первое полугодие число иностранных гостей приблизилось к уровню 2019 года. Отрасль восстанавливается после падении коронавируса, обеспечивая стране необходимую твердую валюту.

Как отмечает Reuters, восстановление туризма после снятия самых жестких ограничений, введенных в разгар пандемии, сопровождалось падением лиры, которая потеряла почти 44% своей стоимости по отношению к доллару в прошлом году и еще 27% - в этом. За счет этого Турция стала более дешевым направлением для иностранных туристов.

По информации статистического управления, доходы от туризма выросли на 190% по сравнению с годом ранее до $8,72 млрд. Однако экономические проблемы, вызывающие колебания лиры, усугубили ситуацию с внутренним туризмом: по некоторым данным, годовая инфляция на уровне 80% съедает весь доход турецких граждан.

Министр туризма Мехмет Эрсой заявил, что Турция надеется заработать $37 млрд за счет туристической сферы и до конца года привлечь 47 млн туристов (что выше изначально планировавшихся $35 млрд и 45 млн туристов).

В 2021 году туристические доходы восстановились до почти $25 млрд после спада в связи с COVID-19, тем не менее не достигнув $34,5 млрд, полученных в 2019 году.

Прибыль от туризма крайне важна для экономики Турции: валютные резервы Центрального банка страны близки к 20-летнему минимуму.

В июне число иностранных гостей в стране выросло до 145% по сравнению предыдущим годом - до 5,02 млн человек. По данным министерства туризма, за первые шесть месяцев в Турции побывало 16,7 млн туристов, что на 186% больше, чем в 2021 году.

Однако рост внутреннего туризма куда более сдержанный. По официальным данным, опубликованным на прошлой неделе, число путешествий местных жителей с ночевкой выросло всего на 6,1% до 8,8 млн человек в первом квартале года из-за двукратного увеличения стоимости поездки в связи с инфляцией. В прошлом году количество внутренних поездок увеличилось на 23,2%.

Фахри Тан, менеджер отеля в курортном Мармарисе на берегу Средиземного моря говорит, что рост цен вредит как гостям, так и операторам, чьи расходы выросли на 150-200%. Местные туристы не могут себе позволить отдых из-за значительного роста транспортных и других расходов.