В МИД России рассказали подробности телефонного разговора Лаврова и Блинкена

29 июл. 20:52

Сегодня по инициативе американской стороны прошел телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госекретарем США Энтони Блинкеном, подробное сообщение о беседе распространил МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены", - говорится в нем.

Стороны "обстоятельно" обсудили ситуацию в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, Лавров проинформировал Блинкена о деталях "пакетной" договоренности, заключенной 22 июля в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из портов на Черном море и по экспорту российских продовольствия и удобрений.

"Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования "коллективным Западом" этой проблемы в своих геополитических интересах", - уточнили в МИД РФ.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по проблематике российско-американских отношений, которые "остро нуждаются в нормализации". Лавров также затронул тему возможного обмена заключенных граждан РФ и США, настоятельно предложив возвратиться к режиму "профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии"".